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Виталий Хоценко сообщил об открытии новой школы в Исилькуле 1 сентября

Образовательное учреждение рассчитано на 550 учащихся.

Источник: Комсомольская правда

Открытие новой школы на 550 учащихся в Исилькуле запланировано на 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко в ходе визита на стройплощадку образовательного учреждения.

Четырехэтажная школа вместит в себя 200 учащихся начальных классов, а также 350 старшеклассников. Новое образовательное учреждение включает в себя библиотеку, спортзал, актовый зал, столовую и медпункт.

На территории школы также разместят баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для прыжков в длину, для подвижных игр и тихого отдыха, школьный стадион и площадку для мини-футбола. Помимо этого, для учеников установят круговую беговую дорожку, площадку полосы препятствий, гимнастическое оборудование, турники и тренажеры.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске отремонтируют старую школу за 100 млн рублей.