Виталий Хоценко сообщил об открытии новой школы в Исилькуле 1 сентября

На территории школы также разместят баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для прыжков в длину, для подвижных игр и тихого отдыха, школьный стадион и площадку для мини-футбола. Помимо этого, для учеников установят круговую беговую дорожку, площадку полосы препятствий, гимнастическое оборудование, турники и тренажеры.