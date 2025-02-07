Виталий Хоценко сообщил об открытии новой школы в Исилькуле 1 сентября

Открытие новой школы на 550 учащихся в Исилькуле запланировано на 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко в ходе визита на стройплощадку образовательного учреждения.
Четырехэтажная школа вместит в себя 200 учащихся начальных классов, а также 350 старшеклассников. Новое образовательное учреждение включает в себя библиотеку, спортзал, актовый зал, столовую и медпункт.
На территории школы также разместят баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для прыжков в длину, для подвижных игр и тихого отдыха, школьный стадион и площадку для мини-футбола. Помимо этого, для учеников установят круговую беговую дорожку, площадку полосы препятствий, гимнастическое оборудование, турники и тренажеры.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске отремонтируют старую школу за 100 млн рублей.