Комплексный ремонт участка улицы Геологов проведут в Иркутске

В Иркутске готовятся к комплексному ремонту на участке от улицы Академической до Геологов, 28. Его протяженность 900 метров. Для работ уже найден подрядчик.
Здесь обустроят проезжую часть, тротуары и обочины, установят бордюры и ограждения, восстановят наружное освещение. Также предусмотрено устройство ливневой канализации. На финальном этапе рабочие нанесут разметку, смонтируют дорожные знаки и тактильную плитку.
Ознакомиться с полным списком дорог, которые отремонтируют в 2025 году, можно по ссылке.
Напомним, мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Максиму Денисову установили на фасаде иркутской школы № 5, где учился герой. Сибиряк отправился «за ленточку» добровольцем в 2022 году.