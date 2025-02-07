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Комплексный ремонт участка улицы Геологов проведут в Иркутске

Речь об участке от Академической до Геологов, 28.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске готовятся к комплексному ремонту на участке от улицы Академической до Геологов, 28. Его протяженность 900 метров. Для работ уже найден подрядчик.

Здесь обустроят проезжую часть, тротуары и обочины, установят бордюры и ограждения, восстановят наружное освещение. Также предусмотрено устройство ливневой канализации. На финальном этапе рабочие нанесут разметку, смонтируют дорожные знаки и тактильную плитку.

Ознакомиться с полным списком дорог, которые отремонтируют в 2025 году, можно по ссылке.

Напомним, мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Максиму Денисову установили на фасаде иркутской школы № 5, где учился герой. Сибиряк отправился «за ленточку» добровольцем в 2022 году.