В Пулково отменили все рейсы самолетов «Сухой Суперджет». Всё дело в атмосферном давлении

Первым был отменен сегодняшний рейс SU-95 из Петербурга в Худжанд «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в 1:55. Затем отмены рейсов самолетов «Сухой Суперджет» наблюдаются в течение всего дня, вплоть до 23:55. И таких рейсов насчитывается около 35.