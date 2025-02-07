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В Пулково отменили все рейсы самолетов «Сухой Суперджет». Всё дело в атмосферном давлении

В Пулково 7 февраля отменены все рейсы Sukhoi Superjet (SU-95). Информация об этом появилась на табло прилета и вылета на сайте аэропорта.

Первым был отменен сегодняшний рейс SU-95 из Петербурга в Худжанд «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в 1:55. Затем отмены рейсов самолетов «Сухой Суперджет» наблюдаются в течение всего дня, вплоть до 23:55. И таких рейсов насчитывается около 35.

То же самое касается и прилетов. Согласно расписанию, сегодня в Петербург не прилетел и не прилетит ни один «Сухой Суперджет».

Как рассказали «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», отмена рейсов связана с погодными условиями. А именно — сдвигом воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленобласти. Отмечается, что у части рейсов, которые были отменены, заменят самолеты.

«Согласно прогнозу, погодные условия в Ленинградской области изменятся к вечеру восьмого февраля», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, сегодня регион находится в зоне антициклона, а очень высокое давление наблюдается со вчерашнего дня. У метеочувствительных людей оно может вызывать боли в сердце, голове, слабость и другие неприятные симптомы.