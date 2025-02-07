Новую уголовную ответственность собираются ввести в Казахстане

При обсуждении проекта Строительного кодекса в Мажилисе чиновник заявил, что контроль за реализацией градостроительных проектов будет осуществляться через автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра. Она позволит оперативно отслеживать соответствие строительных проектов утвержденной градостроительной документации.
Кроме того, планируется предусмотреть запрет выдачи акиматами постановлений на проектно-изыскательские работы и изменение целевого назначения земельного участка вразрез градостроительной документации с введением уголовной ответственности за выдачу разрешительной документации вразрез с утвержденными градостроительными проектами, а также (предусмотреть — прим.) участие ГАСК и других органов в приемке объектов в эксплуатацию.