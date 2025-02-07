Новую уголовную ответственность собираются ввести в Казахстане

Кроме того, планируется предусмотреть запрет выдачи акиматами постановлений на проектно-изыскательские работы и изменение целевого назначения земельного участка вразрез градостроительной документации с введением уголовной ответственности за выдачу разрешительной документации вразрез с утвержденными градостроительными проектами, а также (предусмотреть — прим.) участие ГАСК и других органов в приемке объектов в эксплуатацию.