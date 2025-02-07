В Омской области значительно сократилось число детей-сирот

Количество детей-сирот в Омской области в 2024 году сократилось на 16,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
В регионе продолжает снижаться количество детей-сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей.
Более 500 детей-сирот были устроены на семейные формы воспитания (опека, попечительство, приемная семья, возврат в кровную семью или усыновление).
«По состоянию на 1 января 2025 года в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоял 481 несовершеннолетний, что на 11,5% меньше в сравнении с 2023 годом», — отметили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, сколько детей родилось в Омской области в прошлом году.