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В Омской области значительно сократилось число детей-сирот

В 2024 году их количество уменьшилось на 16,8%

Источник: Комсомольская правда

Количество детей-сирот в Омской области в 2024 году сократилось на 16,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В регионе продолжает снижаться количество детей-сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей.

Более 500 детей-сирот были устроены на семейные формы воспитания (опека, попечительство, приемная семья, возврат в кровную семью или усыновление).

«По состоянию на 1 января 2025 года в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоял 481 несовершеннолетний, что на 11,5% меньше в сравнении с 2023 годом», — отметили в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщала, сколько детей родилось в Омской области в прошлом году.