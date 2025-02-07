Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в прокат 14 февраля

Заметно, что причастные к «Пророку» любят Дэмьена Шазелла — точнее его «Ла-Ла Ленд» и «Вавилон». Спору нет, фильмы замечательные, но первым делом, возможно, стоило бы обратить внимание на «Одержимость»: глядишь, при просмотре не возникало бы постоянно желание крикнуть в экран: «Не в моем темпе!» Режиссером Феликсом Умаровым, однако, в любом случае была безнадежно упущена возможность сделать «Пророка» по-настоящему шазелловским фильмом, пускай даже не работающим как мюзикл: всего-то требовалось поступить с рэпом так, как Шазелл в своих картинах обходится с джазом, то есть принять максимально скорбный вид и устроить помпезные похороны жанра, который в действительности, разумеется, предельно далек от смерти. Впрочем, с погребением заживо — это к другому русскому писателю (играет его не Юра Борисов, а Александр Петров, но музыку, как мы помним, сочиняет все равно Райан Оттер).