В Казани экологи проверили смог после жалоб на вонь

Специалисты Минэкологии Татарстана взяли пробы воздуха в Казани после массовых жалоб жителей на едкий запах и смог.
Как сообщили в ведомстве, сигналы о вони в северной части города — на улицах Васильченко, Максимова и в районе ЖК «Салават Купере» — начали поступать утром 7 февраля. Люди жаловались, что дышать стало опасно.
Передвижная лаборатория оперативно выехала на место. Замеры выявили два превышения сероводорода на улице Максимова: в 10:20 и 10:30 концентрация вредного газа оказалась выше нормы в 1,29 раза. Ветер в это время дул с северо-востока, что могло указывать на источник загрязнения. Позже показатели пришли в норму.
Экологи также проверили территорию между стройплощадкой жилого комплекса и парком «Савиново», где ранее обнаружили подозрительную течь с резким запахом. Пробы воздуха отправили на анализ — результаты станут известны позже. В Минэкологии подчеркнули, что сероводород даже в малых концентрациях вызывает головокружение и раздражение слизистых, а при длительном воздействии вредит здоровью.
«Сейчас превышений нет, но ситуацию держим на контроле», — заявили в ведомстве.
Местные жители, однако, продолжают волноваться: многие требуют публикации полных данных проверки и ужесточения контроля за выбросами.
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