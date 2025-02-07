В Казани экологи проверили смог после жалоб на вонь

Передвижная лаборатория оперативно выехала на место. Замеры выявили два превышения сероводорода на улице Максимова: в 10:20 и 10:30 концентрация вредного газа оказалась выше нормы в 1,29 раза. Ветер в это время дул с северо-востока, что могло указывать на источник загрязнения. Позже показатели пришли в норму.