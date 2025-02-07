Звание «Лучший работник соцобеспечения» учредят в Ростовской области

К слову, мерами социальной поддержки сейчас охвачен каждый третий житель Дона. В 2024 году в регионе расширили список видов помощи семье и детям, также были увеличены размеры выплат, создали «Банк данных многодетных семей». Особое внимание работники соцсферы уделяют участникам спецоперации, людям старшего возраста и инвалидам.