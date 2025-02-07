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Звание «Лучший работник соцобеспечения» учредят в Ростовской области

В Ростовской области поощрят работников социального обеспечения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области собираются ввести почетное звание «Лучший работник соцобеспечения». Предложение общественного совета при министерстве труда региона поддержал врио губернатора Юрий Слюсарь.

— В сфере социального обеспечения работают достойные, самоотверженные люди, которые отдают много сил, заботясь о нуждающихся. Звание лучшего — важное и справедливое поощрение, — отметил Юрий Слюсарь.

Донской глава поручил разработать нормативные документы. Первые поощрения самым отзывчивым и добросовестным соцработникам планируют вручить в июне 2025 года.

К слову, мерами социальной поддержки сейчас охвачен каждый третий житель Дона. В 2024 году в регионе расширили список видов помощи семье и детям, также были увеличены размеры выплат, создали «Банк данных многодетных семей». Особое внимание работники соцсферы уделяют участникам спецоперации, людям старшего возраста и инвалидам.

Напомним, ранее донские власти учредили звание «Почетный донор Ростовской области».