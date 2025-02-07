Новосибирский космонавт Анна Кикина полетит на орбиту в 2026 году

Напомним, Кикина впервые полетела в космос 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5. Во время своей полугодовой миссии, девушка принимала участие в ликвидации последствий повреждения внешней обшивки «Союза МС-22» и последующей разгерметизации.