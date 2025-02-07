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Новосибирский космонавт Анна Кикина полетит на орбиту в 2026 году

Она полетит вместе космонавта Сергея Корсакова на «Союзе МС-29».

Роскосмос раскрыл дату полета в космос уроженки Новосибирска Анны Кикиной. Информация появилась в официальной группе корпорации во «ВКонтакте».

Полет Анны Кикиной запланирован на лето 2026 года. Она полетит вместо космонавта Сергея Корсакова на «Союзе МС-29». Вместе с сибирячкой в основной экипаж МКС-75 вошли Петр Дубров и астронавт НАСА Анил Менон Самойленко.

Напомним, Кикина впервые полетела в космос 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5. Во время своей полугодовой миссии, девушка принимала участие в ликвидации последствий повреждения внешней обшивки «Союза МС-22» и последующей разгерметизации.

За свои достижения Кикина была удостоена звания Героя России в мае 2024 года. А годом ранее она стала почетным жителем Новосибирска.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

космос