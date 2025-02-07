Первые в РФ образцы детонационного двигателя могут появиться через 5−7 лет

Маркович пояснил, что сейчас в России есть несколько научных групп, которые занимаются такими разработками — это Институт гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН в Новосибирске и Федеральный исследовательский центр химической физики им. академика Семенова в Москве. «Там работают серьезные группы по изучению и практическим приложениям детонационного горения, и я должен сказать, что такими камерами сгорания — в основном, это форсажные камеры сгорания — заинтересовались некоторые конструкторские бюро для оборонных приложений, для военной авиации, и я думаю, что эта технология имеет шансы быть реализованной в ближайшем будущем», — подчеркнул он.