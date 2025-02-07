Первые в РФ образцы детонационного двигателя могут появиться через 5−7 лет

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Создание первых образцов российского детонационного авиадвигателя, перспективного для военной авиации, возможно в ближайшие 5−7 лет. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС Дмитрий Маркович, директор Института теплофизики СО РАН.
Детонационный двигатель — это двигатель, в котором сжигание топлива происходит в ударных волнах примерно в 100 раз быстрее, чем при обычном медленном горении.
«Поскольку цикл создания авиационных двигателей и газовых турбин достаточно длительный, то по крайней мере 5−7 лет — это тот горизонт, когда, я надеюсь, опытные образцы появятся», — сказал он.
Маркович пояснил, что сейчас в России есть несколько научных групп, которые занимаются такими разработками — это Институт гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН в Новосибирске и Федеральный исследовательский центр химической физики им. академика Семенова в Москве. «Там работают серьезные группы по изучению и практическим приложениям детонационного горения, и я должен сказать, что такими камерами сгорания — в основном, это форсажные камеры сгорания — заинтересовались некоторые конструкторские бюро для оборонных приложений, для военной авиации, и я думаю, что эта технология имеет шансы быть реализованной в ближайшем будущем», — подчеркнул он.
В 2021 году в госкорпорации «Ростех» сообщили об испытании демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолетов. Сообщалось, что в нем реализуется более экономичный, в отличие от используемого в существующих газотурбинных двигателях, термодинамический цикл. Оснащенные таким двигателем летательные аппараты будут иметь лучшую динамику полета и маневренность.