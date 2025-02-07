В РФ запустили интерактивную карту достижений ученых

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и «ВКонтакте» (VK) объявили о запуске интерактивной карты открытий отечественных исследователей в преддверии Дня российской науки. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Накануне Дня российской науки МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с VK и научпоп-блогерами представили онлайн-карту научных достижений страны. Она доступна с любого устройства, дополнять ее смогут все пользователи “ВКонтакте”, авторизовавшись через VK ID. Аудитория также получит бесплатный доступ к онлайн-лекциям известных ученых и телемосту с экипажем российского сегмента МКС», — сообщили в университете.
Запуск карты будет проходить в несколько этапов. Пользователи могут настроить фильтры в соответствии с интересующими областями научного знания по темам космоса, физики, химии, информатики, медицины, истории и др.
«Пользователь кликает на выбранную точку, после чего всплывает окно с видео и краткой информацией о научном открытии, сделанном в этой локации. Контент под каждую из точек разработан авторами популярных сообществ “ВКонтакте” о науке, технологиях и образовании», — уточняется в сообщении.
Живой формат.
В проекте приняли участие более 100 авторов научно-популярных сообществ соцсети. Среди них журналист и автор научно-популярных фильмов Сергей Малоземов, который рассказывает о судьбе агрохимика Дмитрия Прянишникова, а авторы паблика «Химия — просто» подготовили подробную видеоэкскурсию по лабораториям ФТИ УрФУ.
«Интерактивная карта научных достижений страны — это живой, современный и понятный молодежи формат представления информации о вкладе российских ученых в мировую науку, свидетельство огромного потенциала наших научно-образовательных школ. Фактически это научная разработка, которая в привычном всем пользователям соцсетей виде объединяет самих ученых, школьников, студентов, журналистов и популяризаторов, всех друзей науки. Проект способствует повышению уровня информированности общества о том, какие результаты труда исследователей ускоряют его развитие, обеспечивают технологический суверенитет. Особенно важно в буквальном смысле нанести на карту успехи научной молодежи, студенческой науки, еще раз отметить и результаты, и перспективы научного поиска», — считает проректор МГУ, руководитель дирекции международного фестиваля Nauka 0+ («Наука 0+») Леонид Гусев, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам директора департамента по работе с сообществами VK Марии Воробьевой, позднее интерактивную карту смогут дополнить все пользователи «ВКонтакте», авторизованные через VK ID.
«Они получат возможность наносить точки с научными открытиями, снимая видео о первооткрывателях и современных новаторах, новейших разработках и модных приложениях. Пользователи также смогут оставлять комментарии, общаться в чате, искать “пасхалки”, изучать наиболее популярные научные маршруты страны и даже формировать свое комьюнити — в карте регулярно будет формироваться рейтинг “виртуальных исследователей”, — сообщила Воробьева, которую цитирует пресс-служба университета.
Онлайн-марафон лекций.
В пятницу в преддверии Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля, Московский государственный университет и проект «Наука 0+» совместно с VK организуют онлайн-марафон видеолекций в рамках всероссийской акции «Ученые — в школы». Спикеры проведут 11 онлайн-уроков для учащихся со всей России и ответят на вопросы. Пользователи соцсети также смогут поучаствовать в сеансе онлайн-связи с экипажем российского сегмента МКС.
«Во время эфиров школьники могут задать вопросы в чате и за свою активность выиграть призы для всего класса. Спикеры выберут самые оригинальные из них, ответы на которые появятся в сообществе МГУ и паблике ВНауке», — уточнили в МГУ.