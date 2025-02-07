В РФ запустили интерактивную карту достижений ученых

«Интерактивная карта научных достижений страны — это живой, современный и понятный молодежи формат представления информации о вкладе российских ученых в мировую науку, свидетельство огромного потенциала наших научно-образовательных школ. Фактически это научная разработка, которая в привычном всем пользователям соцсетей виде объединяет самих ученых, школьников, студентов, журналистов и популяризаторов, всех друзей науки. Проект способствует повышению уровня информированности общества о том, какие результаты труда исследователей ускоряют его развитие, обеспечивают технологический суверенитет. Особенно важно в буквальном смысле нанести на карту успехи научной молодежи, студенческой науки, еще раз отметить и результаты, и перспективы научного поиска», — считает проректор МГУ, руководитель дирекции международного фестиваля Nauka 0+ («Наука 0+») Леонид Гусев, чьи слова приводятся в сообщении.