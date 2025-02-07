На Солнце произошла еще одна близкая к классу Х вспышка

В четверг также сообщалось о вспышке М7.6. «Взрыв выглядит пока, как близнец вчерашней вспышки. По данным телескопических наблюдений местом высвобождения энергии является та же область 3981, по-прежнему расположенная в зоне влияния на Землю», — сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.