На Солнце произошла еще одна близкая к классу Х вспышка

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сильная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в пятницу. Вспышка такого класса стала пятой за день, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«7 февраля в 12:21 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N10W34) зарегистрирована вспышка M7.6 продолжительностью 39 минут», — сообщает ИПГ.
Вспышка такого класса стала пятой за день, ранее сообщалось о вспышках M2.3, М1.6, М1.1 и М3.2.
В четверг также сообщалось о вспышке М7.6. «Взрыв выглядит пока, как близнец вчерашней вспышки. По данным телескопических наблюдений местом высвобождения энергии является та же область 3981, по-прежнему расположенная в зоне влияния на Землю», — сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Кроме того, отмечается, что если поступит информация о выбросе плазмы после вспышки 7 февраля, то ее приход возможен во второй половине дня 9 февраля.