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Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике

Совбез Беларуси сказал о рисках из-за поставок американской военной техники в Польшу и страны Прибалтики.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал, как обезопасят Беларусь в связи с поставками вооружения США в Польшу и страны Прибалтики, пишет БелТА.

Так, Вольфович подчеркнул, что коллективным Западом делается ставка на вопросы милитаризации и увеличение военных бюджетов. При этом заключаются контракты на поставки современных, в основном американских, образцов военной техники, которая поступает на вооружение стран Прибалтики и Польши, соседних с Беларусью.

— Из-за этого появляются новые риски возникновения военной опасности, прежде всего по отношению к нашей стране, — прокомментировал он.

Далее госсекретарь Совбеза сказал, как обезопасят Беларусь в связи с поставками вооружения США в соседние страны ЕС. Вольфович подчеркнул, что для всех мер стратегического сдерживания и, чтобы обезопасить Беларусь, Вооруженные Силы республики должны соответствовать современным требованиям и стандартам, иметь современнейшие образцы вооружения и военной техники.

Госсекретарь Совбеза заметил, что в условиях санкций Беларусь не может приобрести американское или какое-то другое оружие, так как это невозможно, и слишком дорого. И назвал выход из ситуации.

— Ставка делается на свои предприятия, на создание своих современных образцов со стопроцентной локализацией, — сообщил он.

Вольфович заметил, что ВС Беларуси компактные, но они оснащены современными образцами вооружения, военной техники белорусского производства, известными и за пределами республики.

Накануне Совбезы Беларуси и России обсудили обстановку на границе.

Тем временем Александр Лукашенко раскритиковал падение товарооборота с одним из регионов России: «Чтобы такой статистики не было».