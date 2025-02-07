Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал, как обезопасят Беларусь в связи с поставками вооружения США в Польшу и страны Прибалтики, пишет БелТА.
Так, Вольфович подчеркнул, что коллективным Западом делается ставка на вопросы милитаризации и увеличение военных бюджетов. При этом заключаются контракты на поставки современных, в основном американских, образцов военной техники, которая поступает на вооружение стран Прибалтики и Польши, соседних с Беларусью.
— Из-за этого появляются новые риски возникновения военной опасности, прежде всего по отношению к нашей стране, — прокомментировал он.
Далее госсекретарь Совбеза сказал, как обезопасят Беларусь в связи с поставками вооружения США в соседние страны ЕС. Вольфович подчеркнул, что для всех мер стратегического сдерживания и, чтобы обезопасить Беларусь, Вооруженные Силы республики должны соответствовать современным требованиям и стандартам, иметь современнейшие образцы вооружения и военной техники.
Госсекретарь Совбеза заметил, что в условиях санкций Беларусь не может приобрести американское или какое-то другое оружие, так как это невозможно, и слишком дорого. И назвал выход из ситуации.
— Ставка делается на свои предприятия, на создание своих современных образцов со стопроцентной локализацией, — сообщил он.
Вольфович заметил, что ВС Беларуси компактные, но они оснащены современными образцами вооружения, военной техники белорусского производства, известными и за пределами республики.
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