Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике

Далее госсекретарь Совбеза сказал, как обезопасят Беларусь в связи с поставками вооружения США в соседние страны ЕС. Вольфович подчеркнул, что для всех мер стратегического сдерживания и, чтобы обезопасить Беларусь, Вооруженные Силы республики должны соответствовать современным требованиям и стандартам, иметь современнейшие образцы вооружения и военной техники.