Умерла Наталья Нестеренко, известная журналистка на Кубани. Об этом сообщил «Ъ-Кубань». Наталья Нестеренко работала в издании, а также возглавляла «Новую газету района».
Коллеги сообщают, что 47-летняя женщина в последние годы боролась с тяжело болезнью.
«Пера Натальи боялись те, кто хотел скрыть правду. Ее статьи становились голосом справедливости. Каждое слово, сказанное в публикации, проникало в глубоко в сердце читателя», — говорят о ней бывшие коллеги.
Наталья Нестеренко несколько раз становилась лауреатом конкурса Общественного народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость».
В сентябре 2023 года была включена в состав кубанского Совета по правам человека.
Похоронят журналистку завтра, 8 февраля, в 13:00 на кладбище в станице Динской, ул. Суворова, 1а.