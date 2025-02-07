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Умерла Наталья Нестеренко, известная журналистка на Кубани

Скончалась кубанская журналистка Наталья Нестеренко.

Умерла Наталья Нестеренко, известная журналистка на Кубани. Об этом сообщил «Ъ-Кубань». Наталья Нестеренко работала в издании, а также возглавляла «Новую газету района».

Коллеги сообщают, что 47-летняя женщина в последние годы боролась с тяжело болезнью.

«Пера Натальи боялись те, кто хотел скрыть правду. Ее статьи становились голосом справедливости. Каждое слово, сказанное в публикации, проникало в глубоко в сердце читателя», — говорят о ней бывшие коллеги.

Наталья Нестеренко несколько раз становилась лауреатом конкурса Общественного народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость».

В сентябре 2023 года была включена в состав кубанского Совета по правам человека.

Похоронят журналистку завтра, 8 февраля, в 13:00 на кладбище в станице Динской, ул. Суворова, 1а.