В Омске простились с профессором ОмГУ Владимиром Филатовым

Как сообщила пресс-служба вуза, Владимир Филатов работал в университете с 1979 по 2019 год. Сначала был ассистентом, а затем преподавал философию, в частности, диалектический материализм и исторический материализм. За время трудовой деятельности профессор выпустил несколько учебных пособий и монографию.