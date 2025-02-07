В Омске простились с профессором ОмГУ Владимиром Филатовым

В Омске сегодня, 7 февраля, простились с профессором Омского государственного университета им. Достоевского Владимиром Филатовым. Он ушёл из жизни в возрасте 74 лет.
Как сообщила пресс-служба вуза, Владимир Филатов работал в университете с 1979 по 2019 год. Сначала был ассистентом, а затем преподавал философию, в частности, диалектический материализм и исторический материализм. За время трудовой деятельности профессор выпустил несколько учебных пособий и монографию.
Ранее мы писали, что в Омске 12 января 2025 года ушёл из жизни омский врач и герой Великой Отечественной войны Лев Барков. Он является автором 147 научных статей, четырех методических рекомендаций, двух монографий.