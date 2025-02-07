Омская область потеряла крупного налогоплательщика

Первойкин стал единственным учредителем общества лишь в прошлом году, выкупив долю Арсения Помогайбо. Также из состава учредителей в 2024 м вышел Кирилл Солдатенков, а затем, по данным «СуперОмска», к компании последовал от него крупный иск на сумму более 208 млн рублей — якобы за долги. Также «Контур» фигурировал в материалах проверок надзорных органов по поводу задержки заработной платы работникам.