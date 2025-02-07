Омская область потеряла крупного налогоплательщика

По данным ЕГРЮЛ, из Омской области де-юре ушло одно из научно-производственных объединений. НПО «Контур» сменило юридическую прописку. Ранее компания была зарегистрирована в поселке Красный Яр Любинского района Омской области, теперь — в Москве. Размер уставного капитала ООО «Контур» на сегодняшний день, по данным ЕГРЮЛ, составляет 36 020 000 рублей.
ООО «НПО “Контур” было зарегистрировано в Омской области с 2018 года, учредителем общества является Виктор Первойкин, гендиректором — Виктор Петров. Компания специализируется на производстве металлических изделий.
Первойкин стал единственным учредителем общества лишь в прошлом году, выкупив долю Арсения Помогайбо. Также из состава учредителей в 2024 м вышел Кирилл Солдатенков, а затем, по данным «СуперОмска», к компании последовал от него крупный иск на сумму более 208 млн рублей — якобы за долги. Также «Контур» фигурировал в материалах проверок надзорных органов по поводу задержки заработной платы работникам.