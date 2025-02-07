Александра Колчака расстреляли в Иркутске 105 лет назад

Александр Колчак запомнился не только как Верховный правитель России во времена гражданской войны, а еще и как полярный исследователь, талантливый военный, герой русско-японской и первой мировой. С Иркутском его имя связывает многое — здесь он бывал при жизни, отсюда начинались его полярные экспедиции, здесь венчался. Здесь же встретил смерть.
Расстрел Колчака и председателя Совета министров Российского правительства Виктора Пепеляева был произведён 7 февраля 1920 года по распоряжению Иркутского военно-революционного комитета, возглавлявшегося большевиками и действовавшего по личному указанию Владимира Ленина. Убили Верховного правителя без суда и до завершения следствия.
Тело Александра Колчака сбросили в прорубь на реке Ангаре. С момента его казни прошло 105 лет.