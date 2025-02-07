В Челябинской области объявили о введении карантина по гриппу

«Ввести ограничительные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием с 7 февраля 2025 года до особого распоряжения», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона.
Уточняется, что «это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением удельного веса вирусов гриппа в структуре циркулирующих возбудителей».
Кроме того, министерству образования и науки Челябинской области, руководителям школ и детсадов следует приостанавливать учебный процесс или вводить электронную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий для классов или групп случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей.
Карантин подразумевает запрет на посещение больных, находящихся на стационарном лечении, обязательное использование медицинских масок и респираторов как сотрудниками медучреждений, так и посетителями поликлиник.
В образовательных и социальных учреждениях следует воздержаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Южноуральцам также напомнили о необходимости пользоваться масками в развлекательных, спортивных и культурно-досуговых учреждениях, а также на предприятиях торговли и в общественном транспорте.