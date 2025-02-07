В Челябинской области объявили о введении карантина по гриппу

Кроме того, министерству образования и науки Челябинской области, руководителям школ и детсадов следует приостанавливать учебный процесс или вводить электронную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий для классов или групп случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей.