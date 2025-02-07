Жители Западного и центра Ростова временно остались без воды из-за аварий

Сегодня, 7 февраля, жители Западного и центра Ростова-на-Дону до вечера остались без воды из-за порывов на коммуникациях. Об этом сообщают в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
Порывы произошли на Шаумяна, Московской и Коммунистическом.
Воды сейчас нет в границах:
— Островского — Халтуринский, Социалистическая — Большая Садовая;
— Московская от Газетного до Ворошиловского;
— Коммунистический, 2-я Краснодарская.
Восстановить подачу водоснабжения планируют до 18 часов 7 февраля.