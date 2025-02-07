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Жители Западного и центра Ростова временно остались без воды из-за аварий

Три коммунальных порыва произошли в Ростове, воды нет на Западном и в центре.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 февраля, жители Западного и центра Ростова-на-Дону до вечера остались без воды из-за порывов на коммуникациях. Об этом сообщают в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.

Порывы произошли на Шаумяна, Московской и Коммунистическом.

Воды сейчас нет в границах:

— Островского — Халтуринский, Социалистическая — Большая Садовая;

— Московская от Газетного до Ворошиловского;

— Коммунистический, 2-я Краснодарская.

Восстановить подачу водоснабжения планируют до 18 часов 7 февраля.