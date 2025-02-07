Нижегородские власти объяснили ситуацию со сбоями в онлайн-дневниках

Ранее ученики из Нижнего Новгорода обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на неисправности в электронных дневниках. Они сообщили, что задания часто не отображаются в ученических аккаунтах, остаются видимыми только преподавателям, а при попытке войти в систему сайт может выдавать ошибку. Также пользователи сталкивались с исчезновением домашних заданий.