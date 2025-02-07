Свет отключат в домах по Байкальскому и Голоустненскому трактам 8 февраля

Из-за проведения неотложных работ на электрических сетях в поселках и садоводствах, расположенных по Байкальскому и Голоустненскому трактам могут частично отключить свет.
8 февраля электроснабжение ограничат в некоторых домах Дзержинска, Молодежного, а также СНТ Березка-1 и Березка — 2.
Важно! Возможны корректировки сроков. Это зависит от погодных условий и наличии при дефектов на оборудовании. Сибирякам приносят извинения за доставленные неудобства.
Адреса. 8 февраля.
Напомним, в Иркутске готовятся к комплексному ремонту на участке от улицы Академической до Геологов, 28. Его протяженность 900 метров. Для работ уже найден подрядчик.