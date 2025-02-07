Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

  • Отдельные виды необработанной рыбы запретили вывозить из Казахстана полгода всеми видами транспорта.
  • Филиал британского вуза Cardiff University откроют в Астане: получено одобрение министерства науки и образования.
  • Казахстанские аэропорты оснастят системами обнаружения беспилотников: создана рабочая группа.
  • Самоограничение в азартных играх: что изменилось в правилах подачи заявления казахстанцами.
  • Генпрокуратура обновила правила проведения проверки законности происхождения активов.
  • Земельные участки для ИЖС предоставят казахстанцам после постановки на спецучет из заявлений: поправки в правилах.
  • Пилотный проект по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и патентных поверенных в автоматизированном режиме продлили до 2026 года.

экономика
наука