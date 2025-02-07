В Минске метро остановилось из-за инцидента с пассажиром на Автозаводской линии

ЧП с пассажиром метро произошло в Минске на Автозаводской линии, сообщила пресс-служба метрополитена.
Инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, на станции «красной линии» метро «Купаловской». Примерно в 13.53 происшествие с пассажиром привело к остановке метро. Движение приостановили на время.
Уже в 14.02 на контактный рельс вновь подали напряжение и восстановили движение поездов.
Тем временем завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».
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