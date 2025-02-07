Частные перевозчики хотят пересадить омичей на беспилотные автобусы

По мнению руководителя организации частных перевозчиков, единственное, что тормозит процесс — это отсутствие законодательной базы, регламентирующей использование искусственного интеллекта на общественном транспорте. Однако в качестве эксперимента такие автобусы уже работают в Сколково. В Омске пассажирские беспилотники пока также планируется использовать на закрытых территориях.