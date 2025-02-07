Частные перевозчики хотят пересадить омичей на беспилотные автобусы

Омскому общественному транспорту по-прежнему не хватает водителей. По мнению руководителя «Омского транспортного союза» Николая Артемьева, далее ситуация будет только усугубляться, поэтому частные перевозчики всерьез рассматривают перспективу внедрения на маршрутах общественного транспорта системы беспилотного управления.
«Закупив у китайских партнеров автобусы, мы думаем доукомплектовать их системами, которые уже используются в Китае», — приводит NGS55 слова Артемьева.
По мнению руководителя организации частных перевозчиков, единственное, что тормозит процесс — это отсутствие законодательной базы, регламентирующей использование искусственного интеллекта на общественном транспорте. Однако в качестве эксперимента такие автобусы уже работают в Сколково. В Омске пассажирские беспилотники пока также планируется использовать на закрытых территориях.
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