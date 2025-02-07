Гражданам Молдовы не рекомендуют ехать в Грецию: Сильные землетрясения на одном из островов представляют опасность

Греческие власти объявили чрезвычайное положение на острове Санторини с 6 февраля в связи с интенсивной сейсмической активностью в последние дни. В связи с этим посольство Республики Молдова в Греции призывает молдавских граждан проявлять осторожность и избегать несрочных поездок в пострадавшие районы, передаёт IPN.
По данным органов гражданской обороны Греции, землетрясения увеличили риск оползней и камнепадов, что угрожает безопасности жителей и туристов. Посольство Республики Молдова рекомендует избегать портов Аммуди, Армени, Курфу и Фира, а также следить за официальной информацией, (https://civilprotection.gov.gr/) предоставляемой греческими властями.
Молдавские граждане, находящиеся в Греции и нуждающиеся в консульской помощи, могут обратиться за ней следующим образом: телефон: (+30)