Гражданам Молдовы не рекомендуют ехать в Грецию: Сильные землетрясения на одном из островов представляют опасность

Греческие власти объявили чрезвычайное положение на острове Санторини с 6 февраля в связи с интенсивной сейсмической активностью в последние дни. В связи с этим посольство Республики Молдова в Греции призывает молдавских граждан проявлять осторожность и избегать несрочных поездок в пострадавшие районы, передаёт IPN.