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Из студенческого общежития в Калининграде эвакуировали больше 30 человек

В задымленном здании провели пожарные учения.

Источник: МЧС РФ

В Калининграде в здании общежития БФУ им. И. Канта провели учения, в рамках которых эвакуировали и спасли больше 30 человек. О проведении тренировки рассказали в региональном МЧС.

Условное возгорание случилось на втором этаже, из-за задымления покинуть здание сумели не все. Им и помогали спасатели, прибывшие на место.

При помощи пожарных лестниц и автолестницы из окон разных этажей сотрудники МЧС России спасли 10 человек, при помощи специальных устройств — еще 20 человек. В числе эвакуированных оказались и иностранные студенты.

Тренировка прошла штатно. В учениях участвовало больше 30 пожарных, было задействовано 5 единиц спецтехники.

учения