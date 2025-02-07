Из студенческого общежития в Калининграде эвакуировали больше 30 человек

В Калининграде в здании общежития БФУ им. И. Канта провели учения, в рамках которых эвакуировали и спасли больше 30 человек. О проведении тренировки рассказали в региональном МЧС.
Условное возгорание случилось на втором этаже, из-за задымления покинуть здание сумели не все. Им и помогали спасатели, прибывшие на место.
При помощи пожарных лестниц и автолестницы из окон разных этажей сотрудники МЧС России спасли 10 человек, при помощи специальных устройств — еще 20 человек. В числе эвакуированных оказались и иностранные студенты.
Тренировка прошла штатно. В учениях участвовало больше 30 пожарных, было задействовано 5 единиц спецтехники.