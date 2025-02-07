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Куршский залив полностью попал под охрану национального парка

Контролировать его будут государственные инспекторы.

Источник: Комсомольская правда

Охранная зона национального парка «Куршская коса» распространилась на Куршский залив. Об этом сообщает пресс-служба парка. Накануне было утверждено соответствующее положение.

В ближайшее время сведения о границах новой охранной зоны площадью более 16 442 га (на акватории залива шириной 4,1 км, на суше — 1 км) внесут в ЕГРН.

Деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, запрещена. Контроль будут осуществлять госинспекторы. Рыболовство на территории залива должно осуществляться исключительно в соответствии с законом, отметили в парке.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, все это необходимо, в том числе, чтобы успешнее и активнее бороться с браконьерами и загрязнением залива. Контроль обещают усилить.

— Национальный парк будет проявлять активность и инициативу, взаимодействовать с другими структурами, — пояснили в администрации.

экология