Куршский залив полностью попал под охрану национального парка

Охранная зона национального парка «Куршская коса» распространилась на Куршский залив. Об этом сообщает пресс-служба парка. Накануне было утверждено соответствующее положение.
В ближайшее время сведения о границах новой охранной зоны площадью более 16 442 га (на акватории залива шириной 4,1 км, на суше — 1 км) внесут в ЕГРН.
Деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, запрещена. Контроль будут осуществлять госинспекторы. Рыболовство на территории залива должно осуществляться исключительно в соответствии с законом, отметили в парке.
Как пояснили в пресс-службе нацпарка, все это необходимо, в том числе, чтобы успешнее и активнее бороться с браконьерами и загрязнением залива. Контроль обещают усилить.
— Национальный парк будет проявлять активность и инициативу, взаимодействовать с другими структурами, — пояснили в администрации.