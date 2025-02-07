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«Мама вышла в соседнюю комнату». Полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа

В Минске полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Минске с окна на пятнадцатом этаже выпал полуторагодовалый ребенок, сообщили в ГУВД Мингорисполкоме.

О трагедии, произошедшей во Фрунзенском районе столицы, стало известно 7 февраля. Как установили правоохранители, полуторогодовалый мальчик был в квартире вместе с мамой. На короткое время женщина вышла в соседнюю комнату. За это время малыш взобрался на стул, стоявший возле окна, залез на подоконник, открыл окно и выпал, не удержавшись. Травмированного ребенка реанимировали, прибывшие врачи скорой помощи, но спасти его не смогли.

Известно, что мальчик был младшим из двух детей в семье. Старший ребенок в этот момент был в детском саду, отец — на работе.

— Ребенок воспитывался в полной благополучной семье. Ранее молодые родители не попадали в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних, — прокомментировали в милиции.

Также в Минске метро остановилось из-за инцидента с пассажиром на Автозаводской линии.

Тем временем завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».