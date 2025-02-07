«Мама вышла в соседнюю комнату». Полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа

О трагедии, произошедшей во Фрунзенском районе столицы, стало известно 7 февраля. Как установили правоохранители, полуторогодовалый мальчик был в квартире вместе с мамой. На короткое время женщина вышла в соседнюю комнату. За это время малыш взобрался на стул, стоявший возле окна, залез на подоконник, открыл окно и выпал, не удержавшись. Травмированного ребенка реанимировали, прибывшие врачи скорой помощи, но спасти его не смогли.