Суд обязал экс-мэра Самары Фурсова выплатить 750 тыс. рублей депутату Матвееву

Конфликт между народным избранником и мэром разгорелся в 2016 году, когда Матвеев раскритиковал Фурсова за слишком пышное празднование дня рождения. Градоначальник подал в суд, требовал компенсацию в миллион рублей. В итоге суд обязал Матвеева выплатить 50 тысяч рублей, а также удалить из интернета свою статью с критикой. Матвеев решил идти до конца и обратился в европейский суд, который в итоге встал на его защиту.