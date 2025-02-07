Суд обязал экс-мэра Самары Фурсова выплатить 750 тыс. рублей депутату Матвееву

Суд встал на сторону депутата Михаила Матвеева в его противостоянии с бывшим мэром Самары Олегом Фурсовым. Речь идет о европейском суде по правам человека, куда депутат подавал жалобу еще в 2018 году.
— Европейский суд по правам человека вынес решение о выплате мне 7500 евро в качестве компенсации, — написал в своем телеграм-канале Михаил Матвеев.
Конфликт между народным избранником и мэром разгорелся в 2016 году, когда Матвеев раскритиковал Фурсова за слишком пышное празднование дня рождения. Градоначальник подал в суд, требовал компенсацию в миллион рублей. В итоге суд обязал Матвеева выплатить 50 тысяч рублей, а также удалить из интернета свою статью с критикой. Матвеев решил идти до конца и обратился в европейский суд, который в итоге встал на его защиту.
Впрочем, требовать компенсацию по постановлению суда Матвеев не собирается. Да и решение, по его словам, имеет исключительно теоретический характер, так как Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ.