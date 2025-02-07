В Самаре ограничат движение из-за ремонта двух крупных водоводов

«Ресурсоснабжающая организация будет устранять повреждение на водопроводной линии, выявленное в районе дома № 156 по улице Молодогвардейской», — говорится в сообщении.
При этом «сроки завершения работ определят после вскрытия участка и оценки масштаба утечки», отмечают чиновники. В связи с этим на участке ограничат движение транспорта, а автобусы №№ 24 и 91 пустят в объезд. Движение на участке планируется открыть к началу следующей недели.
Кроме того, с 09:00 в субботу, 8 февраля, начнется ремонт водовода у дома № 185а на улице Советской Армии. Движение в сторону улицы Антонова-Овсеенко перекрывать не планируется, однако его ограничат в направлении Московского шоссе. Проезд по участку от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора закроют.
Автобусы №№ 30, 35, 70 и 213 пустят в объезд. Ремонт завершат до 20:00 11 февраля.