В Самаре ограничат движение из-за ремонта двух крупных водоводов

Кроме того, с 09:00 в субботу, 8 февраля, начнется ремонт водовода у дома № 185а на улице Советской Армии. Движение в сторону улицы Антонова-Овсеенко перекрывать не планируется, однако его ограничат в направлении Московского шоссе. Проезд по участку от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора закроют.