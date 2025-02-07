В Новочеркасске планируют начать выпуск металлоконструкций

Особая экономическая зона «Ростовская» в Новочеркасске пополнится еще одним резидентом, девятым по счету. Компания будет развивать проект по производству металлоконструкций, запуск планируют в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил стремительное развитие ОЭЗ в Новочеркасске.
— Особая экономическая зона произвела на меня очень приятное впечатление, когда я там побывал, и скорость, с которой она была создана, и количество резидентов, — сказал Юрий Слюсарь.
Сейчас на территории ОЭЗ действую восемь резидентов. По оценке властей, за десять лет их работы налоговые поступление в бюджеты должны составить больше 18,9 млрд рублей.
Глава донского региона поручил министерств экономического развития Дона совершенствовать механизмы поддержки в особой экономической зоне «Ростовская».