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В Новочеркасске планируют начать выпуск металлоконструкций

В 2025 году в Новочеркасске собираются запустить площадку по производству металлоконструкций.

Источник: Комсомольская правда

Особая экономическая зона «Ростовская» в Новочеркасске пополнится еще одним резидентом, девятым по счету. Компания будет развивать проект по производству металлоконструкций, запуск планируют в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил стремительное развитие ОЭЗ в Новочеркасске.

— Особая экономическая зона произвела на меня очень приятное впечатление, когда я там побывал, и скорость, с которой она была создана, и количество резидентов, — сказал Юрий Слюсарь.

Сейчас на территории ОЭЗ действую восемь резидентов. По оценке властей, за десять лет их работы налоговые поступление в бюджеты должны составить больше 18,9 млрд рублей.

Глава донского региона поручил министерств экономического развития Дона совершенствовать механизмы поддержки в особой экономической зоне «Ростовская».