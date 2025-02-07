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В Самарской области планируют открыть 100 инженерных классов

Глава Самарской области рассказал о расширении программы подготовки по 3D-моделированию и БАС.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 7 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о запуске новой программы, в рамках которой в регионе откроют 100 инженерных классов. Эти классы будут обучать школьников 3D-моделированию, аддитивным технологиям и беспилотным авиационным системам.

В преддверии Дня науки Вячеслав Федорищев встретился со студентами и преподавателями Самарского университета и посетил Производственный центр аддитивных технологий, где познакомился с современными технологиями 3D-печати. Также там используют селективное лазерное сплавление, что позволяет изготавливать детали сложной формы в кратчайшие сроки.

«У вас будет и методическая, юридическая поддержка, будет больше возможностей, финансовая свобода не замыкаться в рамках госзаданий, иных задач в университете», — сказал глава региона.

Студенты также обратили внимание губернатора на необходимость обновления методических материалов для преподавания в специализированных классах по беспилотным авиационным системам, открытых в некоторых школах, и предложили свою помощь в их создании.

В рамках программы «Российские технологии», которую хотят запустить в регионе, будет уделено внимание популяризации инженерных профессий и созданию новых учебных материалов. Важной частью проекта станет поддержка студентов, ориентированных на разработку инновационных решений для промышленности.

Нововведение связано с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по обеспечению страны специалистами в ключевых областях для технологического лидерства.

образование