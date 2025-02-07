В Самарской области планируют открыть 100 инженерных классов

В преддверии Дня науки Вячеслав Федорищев встретился со студентами и преподавателями Самарского университета и посетил Производственный центр аддитивных технологий, где познакомился с современными технологиями 3D-печати. Также там используют селективное лазерное сплавление, что позволяет изготавливать детали сложной формы в кратчайшие сроки.