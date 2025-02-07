В Самарской области планируют открыть 100 инженерных классов

В пятницу, 7 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о запуске новой программы, в рамках которой в регионе откроют 100 инженерных классов. Эти классы будут обучать школьников 3D-моделированию, аддитивным технологиям и беспилотным авиационным системам.
В преддверии Дня науки Вячеслав Федорищев встретился со студентами и преподавателями Самарского университета и посетил Производственный центр аддитивных технологий, где познакомился с современными технологиями 3D-печати. Также там используют селективное лазерное сплавление, что позволяет изготавливать детали сложной формы в кратчайшие сроки.
«У вас будет и методическая, юридическая поддержка, будет больше возможностей, финансовая свобода не замыкаться в рамках госзаданий, иных задач в университете», — сказал глава региона.
Студенты также обратили внимание губернатора на необходимость обновления методических материалов для преподавания в специализированных классах по беспилотным авиационным системам, открытых в некоторых школах, и предложили свою помощь в их создании.
В рамках программы «Российские технологии», которую хотят запустить в регионе, будет уделено внимание популяризации инженерных профессий и созданию новых учебных материалов. Важной частью проекта станет поддержка студентов, ориентированных на разработку инновационных решений для промышленности.
Нововведение связано с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по обеспечению страны специалистами в ключевых областях для технологического лидерства.