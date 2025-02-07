«На рельсы упала 18-летняя девушка». Милиция раскрыла подробности инцидента с пассажиром метро в Минске 7 февраля

Позже в милиции раскрыли подробности инцидента, сообщив, что на рельсы в метро упала 18-летняя девушка. Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Купаловская». После падения пассажирки оперативно сняли напряжение с контактного рельса. Пострадавшую девушку подняли на перрон станции и передали медикам для госпитализации.