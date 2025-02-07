Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На рельсы упала 18-летняя девушка». Милиция раскрыла подробности инцидента с пассажиром метро в Минске 7 февраля

В Минске 18-летняя девушка упала на рельсы метро и получила травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на рельсы в метрополитене упала 18-летняя девушка, сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.

Ранее мы писали о том, что в Минске 7 февраля метро остановилось из-за инцидента с пассажиром на Автозаводской линии.

Позже в милиции раскрыли подробности инцидента, сообщив, что на рельсы в метро упала 18-летняя девушка. Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Купаловская». После падения пассажирки оперативно сняли напряжение с контактного рельса. Пострадавшую девушку подняли на перрон станции и передали медикам для госпитализации.

Тем временем полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа: «Мама вышла в соседнюю комнату».

И мы писали, что завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».