Школа на ул. Благовещенской откроет двери 1 сентября 2025 года

В Калининграде завершено строительство школы на улице Благовещенской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, учеников заведение примет 1 сентября этого года. Эту школу называют одной из самых больших в городе. Вместимость ее −1150 мест. Столовая и актовый зал вмещают по 600 человек одновременно.