Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа на ул. Благовещенской откроет двери 1 сентября 2025 года

Капитальные работы в учебном заведении завершены.

Источник: администрация Калининграда

В Калининграде завершено строительство школы на улице Благовещенской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, учеников заведение примет 1 сентября этого года. Эту школу называют одной из самых больших в городе. Вместимость ее −1150 мест. Столовая и актовый зал вмещают по 600 человек одновременно.

Ожидается, что новое учреждение частично снизит нагрузку на школы № 57 и № 13.

В здании есть два бассейна и два спортзала. На улице смонтированы спортивные площадки с тренажерами. При этом сообщается, что в здании еще ведут работы «по устранению небольших недоделок».

Администрации также предстоит решить вопрос транспортной доступности нового учебного заведения. Пока к открытому в прошлом году детсаду и новой школе проложена дорога из плит, а тротуар — временный.

строительство
образование