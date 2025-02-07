Школа на ул. Благовещенской откроет двери 1 сентября 2025 года

В Калининграде завершено строительство школы на улице Благовещенской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, учеников заведение примет 1 сентября этого года. Эту школу называют одной из самых больших в городе. Вместимость ее −1150 мест. Столовая и актовый зал вмещают по 600 человек одновременно.
Ожидается, что новое учреждение частично снизит нагрузку на школы № 57 и № 13.
В здании есть два бассейна и два спортзала. На улице смонтированы спортивные площадки с тренажерами. При этом сообщается, что в здании еще ведут работы «по устранению небольших недоделок».
Администрации также предстоит решить вопрос транспортной доступности нового учебного заведения. Пока к открытому в прошлом году детсаду и новой школе проложена дорога из плит, а тротуар — временный.