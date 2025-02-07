Создана нейросеть, способная разрабатывать высокоэффективные катализаторы

«Пока мы не способны точно предсказывать то, какой структурой должны обладать те или иные катализаторы, что вынуждает нас разрабатывать их методом проб и ошибок. Это очень долгий и трудозатратный процесс — для того, чтобы изучить всего пять тысяч потенциальных комбинаций в структуре катализаторов, нам потребуется более 100 лет работы. Недавно созданная система ИИ AlphaFold вдохновила нас на разработку подхода, который позволит резко ускорить разработку катализаторов», — пишут исследователи.