Мэр Омска Шелест рассказал о времени работы «Губернских ярмарок»

Стало известно актуальное время проведения «Губернских ярмарок», на которых продукты продаются напрямую от сельхозпроизводителей. Как сообщил мэр Сергей Шелест, ярмарки проводятся на всех муниципальных рынках города каждую пятницу и субботу.
«Фермеры из Азовского Калачинского, Таврического и Омского районов района привозят птицу и субпродукты. Домашние пельмени, котлеты и голубцы — из Азовского и Исилькульского. Самые северные районы Омской области поставляют мед и продукты пчеловодства», — расссказал глава города.
Также на ярмарках напрямую от производителей можно купить мясные деликатесы и колбасы, рыбу, молоко, включая козье, и другие свежие молочные продукты, яйца. Вся продукция обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу в лабораториях муниципальных рынков на предмет их качества и безопасности.
Муниципальные рынки работают по следующим адресам:
— Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);
— Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);
— Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);
— Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).