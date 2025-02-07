Мэр Омска Шелест рассказал о времени работы «Губернских ярмарок»

Также на ярмарках напрямую от производителей можно купить мясные деликатесы и колбасы, рыбу, молоко, включая козье, и другие свежие молочные продукты, яйца. Вся продукция обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу в лабораториях муниципальных рынков на предмет их качества и безопасности.