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Мэр Омска Шелест рассказал о времени работы «Губернских ярмарок»

Продающаяся там фермерская продукция проходит обязательный ветеринарный контроль.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно актуальное время проведения «Губернских ярмарок», на которых продукты продаются напрямую от сельхозпроизводителей. Как сообщил мэр Сергей Шелест, ярмарки проводятся на всех муниципальных рынках города каждую пятницу и субботу.

«Фермеры из Азовского Калачинского, Таврического и Омского районов района привозят птицу и субпродукты. Домашние пельмени, котлеты и голубцы — из Азовского и Исилькульского. Самые северные районы Омской области поставляют мед и продукты пчеловодства», — расссказал глава города.

Также на ярмарках напрямую от производителей можно купить мясные деликатесы и колбасы, рыбу, молоко, включая козье, и другие свежие молочные продукты, яйца. Вся продукция обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу в лабораториях муниципальных рынков на предмет их качества и безопасности.

Муниципальные рынки работают по следующим адресам:

— Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);

— Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);

— Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);

— Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).