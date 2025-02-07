Дончане старшего возраста стали активнее обращаться за психологической помощью

Жители Ростовской области стали чаще прибегать к услугам психологов. В 2024 году количество записей на очные и онлайн- консультации увеличилось на 42,6% по сравнению с 2023 годом. Такие данные предоставила медицинская компания СберЗдоровье.
Чаще всего психологической помощью интересуются женщины — их доля составляет 71,5%, а на мужчин приходится 28,5%. Примечательно, что около 30% потребителей — люди старшего возраста группы 45−60+ лет. Как отмечает психолог медицинской компании Дарья Якуба, в этом возрасте многие люди интересуются вопросами, связанными с изменениями в своей жизни. Она дала пенсионерам несколько рекомендаций.
По словам эксперта, людей старшего возраста, в первую очередь, волнует тема одиночества. Вначале нужно разобраться, что человек вкладывает в это понятие, поскольку некоторые люди могут чувствовать себя изолированно даже в кругу людей. В таком случае особенно важно найти то, что наполнит жизнь положительными эмоциями.
Дарья Якуба советует в любом периоде жизни не пренебрегать заботой о себе: делать вещи, которые приносят радость, успокаивают и помогают поддерживать здоровье. Также в этом возрасте появляется большое количество свободного времени. Его стоит посвятить себе, своим увлечениям или путешествиям.
При этом, как отмечает заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, уровень жизни многих пенсионеров напрямую зависит от их финансовой подушки безопасности, которая всё чаще формируется благодаря вкладам и накопительныыэм счетам. Именно такая подушка позволяет совершать путешествия и делать покупки.