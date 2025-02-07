Дончане старшего возраста стали активнее обращаться за психологической помощью

Чаще всего психологической помощью интересуются женщины — их доля составляет 71,5%, а на мужчин приходится 28,5%. Примечательно, что около 30% потребителей — люди старшего возраста группы 45−60+ лет. Как отмечает психолог медицинской компании Дарья Якуба, в этом возрасте многие люди интересуются вопросами, связанными с изменениями в своей жизни. Она дала пенсионерам несколько рекомендаций.