На Башкирию опустится густой туман

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, в предстоящие сутки на регион опустится густой туман, из-за которого видимость упадет до 500 метров и менее. Также жителей Башкирии ждет гололедица на дорогах и сильный ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью −15, −20°, местами −8, −13°, днем −3, −8°, местами до −13°.
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