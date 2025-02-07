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На Башкирию опустится густой туман

МЧС по Башкирии предупредило о тумане и гололедице.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, в предстоящие сутки на регион опустится густой туман, из-за которого видимость упадет до 500 метров и менее. Также жителей Башкирии ждет гололедица на дорогах и сильный ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью −15, −20°, местами −8, −13°, днем −3, −8°, местами до −13°.

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