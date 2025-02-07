В Казани расширят список освобожденных от туристического налога

В перечень добавят студентов-очников и заочников, проживающих в общежитиях, лиц, вынужденно покинувших территории спецоперации, а также тех, кто размещен в гостиницах в связи с ЧС, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Туристический налог в столице Татарстана действует с 1 января 2025 года. Сумма сбора составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальный размер налога — 100 рублей с человека за сутки.
Сейчас от уплаты туристического налога в Казани освобождены несовершеннолетние, Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, инвалиды и остальные льготные категории.