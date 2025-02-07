В семи городах Челябинской области режим НМУ продлили до вечера понедельника

Метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся до 19 часов понедельника, 10 февраля. В связи с этим в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте и Аше до этого времени объявили НМУ первой степени.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
В Карабаше опасность образования смога сохранится до 23 часов воскресенья, 9 февраля. А с субботы, 8 февраля, и до 19 часов понедельника, 10 февраля, НМУ будут действовать в Магнитогорске.
Также предупреждение о НМУ было отправлено отдельным предприятиям области. Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.