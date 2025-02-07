В семи городах Челябинской области режим НМУ продлили до вечера понедельника

Метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся до 19 часов понедельника, 10 февраля. В связи с этим в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте и Аше до этого времени объявили НМУ первой степени.