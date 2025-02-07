Эксперты: экосистема в Черном море восстановится за несколько лет после ЧП с мазутом

«Последствия [разливов 2007 и 2024 годов] можно сравнить уже потому, что оба разлива оказали влияние на пляжи и песчаные мелководья: в 2007 году — в Азовском море и Керченском проливе, в 2024—2025 годах — в Черном и Азовском морях и соединяющем их Керченском проливе. Масштабы разлива нефтепродуктов в 2024 году и их распределение по участкам прибрежной зоны в 2024—2025 годах более существенны, чем в 2007 году», — сказал Сапожников.