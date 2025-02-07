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Энергоснабжение восстанавливают в Севастополе

Аварию спровоцировали жители Фиолента, включившие обогреватели из-за холодов.

В Севастополе восстанавливают электроснабжение, отключения накануне произошли на территории Фиолента. Технологические нарушения случились в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, на ликвидацию неполадок направили оперативно-выездные бригады.

Причина аварии — резкий рост потребления электромощности, спровоцированный похолоданием. В результате отключились 7-я и 20-я подстанции.

Губернатор предупредил о введении графиков подачи электроэнергии, что позволит предотвратить повторные сбои на сетях.

На текущий момент известно, что восстановлено электроснабжение в ТСН СТ «Берег», на Фиолентовском шоссе, 148/1, 148/б, 152/70, 152/225, 311, 311а, в ООО «Стеклолюкс», в СНТ «Фиолент», в ООО «К-Телеком».

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