Энергоснабжение восстанавливают в Севастополе

В Севастополе восстанавливают электроснабжение, отключения накануне произошли на территории Фиолента. Технологические нарушения случились в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
По его словам, на ликвидацию неполадок направили оперативно-выездные бригады.
Причина аварии — резкий рост потребления электромощности, спровоцированный похолоданием. В результате отключились 7-я и 20-я подстанции.
Губернатор предупредил о введении графиков подачи электроэнергии, что позволит предотвратить повторные сбои на сетях.
На текущий момент известно, что восстановлено электроснабжение в ТСН СТ «Берег», на Фиолентовском шоссе, 148/1, 148/б, 152/70, 152/225, 311, 311а, в ООО «Стеклолюкс», в СНТ «Фиолент», в ООО «К-Телеком».