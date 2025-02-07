Энергоснабжение восстанавливают в Севастополе

На текущий момент известно, что восстановлено электроснабжение в ТСН СТ «Берег», на Фиолентовском шоссе, 148/1, 148/б, 152/70, 152/225, 311, 311а, в ООО «Стеклолюкс», в СНТ «Фиолент», в ООО «К-Телеком».