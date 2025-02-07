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В Краснодаре наградили ученых и преподавателей вузов региона

7 февраля председатель ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась, заместитель главы региона Анна Минькова приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.

Источник: Freepik

Обращаясь к научно-педагогическим работникам края, приглашенным в Краснодарскую филармонию им. Г. Ф. Пономаренко, Игорь Галась отметил значимость их труда для Кубани и страны в целом.

Поздравляя представителей науки с профессиональным праздником, председатель ЗСК подчеркнул, что перед Россией сегодня стоит главная задача — обеспечить технологический суверенитет и экономическую устойчивость.

«Ученые Кубани помогают нашим аграриям обеспечивать продовольственную безопасность страны. Ведется серьезная работа в части создания высокопродуктивной племенной базы, выведения новых сортов растений, в области семеноводства. В том, что сегодня Краснодарский край вышел на третье место в Российской Федерации по темпам развития промышленной отрасли — также большая доля заслуги наших ученых. Технологический и научный прогресс становятся залогом роста экономики региона», — сказал Юрий Бурлачко.

Также председатель ЗСК отметил большую роль созданного по инициативе Губернатора края Вениамина Кондратьева Кубанского научного фонда в помощи и продвижении научных разработок ученых края. Только в 2024 году фондом было поддержано 63 исследования на общую сумму более 150 млн рублей.

Юрий Бурлачко рассказал, что губернатором было принято решение докапитализировать фонд до 200 млн рублей, добавив к имеющейся сейчас сумме еще 50 млн рублей.