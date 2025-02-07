В Краснодаре наградили ученых и преподавателей вузов региона

Обращаясь к научно-педагогическим работникам края, приглашенным в Краснодарскую филармонию им. Г. Ф. Пономаренко, Игорь Галась отметил значимость их труда для Кубани и страны в целом.
Поздравляя представителей науки с профессиональным праздником, председатель ЗСК подчеркнул, что перед Россией сегодня стоит главная задача — обеспечить технологический суверенитет и экономическую устойчивость.
«Ученые Кубани помогают нашим аграриям обеспечивать продовольственную безопасность страны. Ведется серьезная работа в части создания высокопродуктивной племенной базы, выведения новых сортов растений, в области семеноводства. В том, что сегодня Краснодарский край вышел на третье место в Российской Федерации по темпам развития промышленной отрасли — также большая доля заслуги наших ученых. Технологический и научный прогресс становятся залогом роста экономики региона», — сказал Юрий Бурлачко.
Также председатель ЗСК отметил большую роль созданного по инициативе Губернатора края Вениамина Кондратьева Кубанского научного фонда в помощи и продвижении научных разработок ученых края. Только в 2024 году фондом было поддержано 63 исследования на общую сумму более 150 млн рублей.
Юрий Бурлачко рассказал, что губернатором было принято решение докапитализировать фонд до 200 млн рублей, добавив к имеющейся сейчас сумме еще 50 млн рублей.