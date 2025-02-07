В Краснодаре наградили ученых и преподавателей вузов региона

«Ученые Кубани помогают нашим аграриям обеспечивать продовольственную безопасность страны. Ведется серьезная работа в части создания высокопродуктивной племенной базы, выведения новых сортов растений, в области семеноводства. В том, что сегодня Краснодарский край вышел на третье место в Российской Федерации по темпам развития промышленной отрасли — также большая доля заслуги наших ученых. Технологический и научный прогресс становятся залогом роста экономики региона», — сказал Юрий Бурлачко.