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ГТК сказал об открытии погранпункта «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей

ГТК: погранпункт «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей откроется в феврале 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете проанонсировали открытие погранпункта «Берестовица» на белорусско-польской границе, передает БелТА.

Так, в феврале пункт пропуска «Берестовица» на границе с Польшей будет открыт после реконструкции.

Председатель ГТК Владимир Орловский обратил внимание, что последнее обновление «Берестовицы» проводили еще в 2007-м, а сейчас завершают его реконструкцию. Еще он сказал о реконструкции других пунктов пропуска на белорусской границе.

— На границе с Литвой в июле 2024 года была завершена реконструкция пункта пропуска «Лоша» и наполовину выполнены работы в пункте пропуска «Видзы», — прокомментировал глава Таможенного комитета.

Тем временем Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике.

Накануне Совбезы Беларуси и России обсудили обстановку на границе.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал падение товарооборота с одним из регионов России: «Чтобы такой статистики не было».