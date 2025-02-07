ГТК сказал об открытии погранпункта «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей

В Государственном таможенном комитете проанонсировали открытие погранпункта «Берестовица» на белорусско-польской границе, передает БелТА.
Так, в феврале пункт пропуска «Берестовица» на границе с Польшей будет открыт после реконструкции.
Председатель ГТК Владимир Орловский обратил внимание, что последнее обновление «Берестовицы» проводили еще в 2007-м, а сейчас завершают его реконструкцию. Еще он сказал о реконструкции других пунктов пропуска на белорусской границе.
— На границе с Литвой в июле 2024 года была завершена реконструкция пункта пропуска «Лоша» и наполовину выполнены работы в пункте пропуска «Видзы», — прокомментировал глава Таможенного комитета.
Тем временем Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике.
Накануне Совбезы Беларуси и России обсудили обстановку на границе.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал падение товарооборота с одним из регионов России: «Чтобы такой статистики не было».