Государственные премии и гранты вручили волгоградским ученым

Награды ученым вручила заместитель губернатора Анна Писемская, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Гранты ученые направят на разработку новых пищевых и кормовых добавок из кукурузы, технологий производства асфальтогранулобетонных смесей,
Также в числе поддержанных проектов — цифровая реконструкция архитектурных памятников для людей с ограниченными возможностями, охрана растительного мира региона, разработка новых препаратов и методов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, печени, нейропатической боли, глаукомы.
Госпремии вручили специалистам, которые занимаются разработками в сфере металлургии, АПК, биоэкономики, медицины, экологии, комплексного развития сел и малых городов. Так, один из проектов направлен на модернизацию промышленной технологии производства молока.
Напомним, что в соответствии с указом Президента РФ 2022−2031 годы объявлены в нашей стране Десятилетием науки и технологий. В Волгоградской области утвержден региональный план, в который включены около 50 мероприятий, направленных на вовлечение исследователей и разработчиков в решение задач развития региона, на популяризацию научной деятельности среди молодежи.