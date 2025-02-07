Государственные премии и гранты вручили волгоградским ученым

Напомним, что в соответствии с указом Президента РФ 2022−2031 годы объявлены в нашей стране Десятилетием науки и технологий. В Волгоградской области утвержден региональный план, в который включены около 50 мероприятий, направленных на вовлечение исследователей и разработчиков в решение задач развития региона, на популяризацию научной деятельности среди молодежи.