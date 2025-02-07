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Сбежавшего из Финляндии в Россию ребенка доставили в Петербург

Ребенка доставили в социальное учреждение.

Источник: Комсомольская правда

Несовершеннолетний мальчик, который в одиночку нелегально пересек границу между Россией и Финляндией, сейчас находится в Петербурге. Его поместили в социальное учреждение. Состояние ребенка нормальное. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло.

— Мальчик здоров, находится под присмотром и уже общался с мамой по телефону, — добавил он.

Другую информацию о личности ребенка представитель аппарата омбудсмена по правам ребенка предоставлять отказался.

Напомним, что мальчик пересек государственную границу 31 января в районе Кархусуо в Иматре. По данным финского портала Yle, сейчас местная погранслужба добивается того, чтобы юного нарушителя вернули обратно. Если этого не произойдет, к делу может подключиться Министерство иностранных дел Финляндии.

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