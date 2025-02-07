Сбежавшего из Финляндии в Россию ребенка доставили в Петербург

Несовершеннолетний мальчик, который в одиночку нелегально пересек границу между Россией и Финляндией, сейчас находится в Петербурге. Его поместили в социальное учреждение. Состояние ребенка нормальное. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло.