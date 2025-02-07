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Французский истребитель Dassault Mirage 2000

Военные Украины получили от Франции первые истребители Mirage 2000. Эта боевая машина отличается высокой маневренностью, оснащена современной авионикой и обладает возможностью применения высокоточного дальнобойного оружия, что позволяет «Миражам» наносить удары по объектам в глубоком тылу противника.
Mirage 2000 стоит на вооружении с 1984 года. Являлся основным боевым самолетом ВВС Франции в конце XX — начале XXI века. Состоит на вооружении ряда стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Источник: Газета.Ру

Военные Украины получили от Франции первые истребители Mirage 2000. Эта боевая машина отличается высокой маневренностью, оснащена современной авионикой и обладает возможностью применения высокоточного дальнобойного оружия, что позволяет «Миражам» наносить удары по объектам в глубоком тылу противника.

Mirage 2000 стоит на вооружении с 1984 года. Являлся основным боевым самолетом ВВС Франции в конце XX — начале XXI века. Состоит на вооружении ряда стран Азии, Европы и Латинской Америки.