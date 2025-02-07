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В выходные в Воронеже пройдут рейды «Нетрезвый водитель»

В Воронежской области будут три дня ловить пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

С 7 по 9 февраля на дорогах Воронежской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». По традиции профилактическое мероприятие приурочено к выходным, когда, по статистике Госавтоинспекции, происходит больше всего ДТП.

По данным полиции, с начала года на дорогах области произошло 18 аварий по вине нетрезвых водителей. В этих ДТП погибли три человека погибли и 23 получили ранения.

Во время рейда госавтоинспекторы будут отслеживать автомобили с нетрезвыми водителями. Подобные проверки в регионе обещают проводить регулярно.

Сообщить о нарушении правил дорожного движения может любой очевидец. Сообщите об этой ближайшему наряду ДПС по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

ГИБДД