В выходные в Воронеже пройдут рейды «Нетрезвый водитель»

С 7 по 9 февраля на дорогах Воронежской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». По традиции профилактическое мероприятие приурочено к выходным, когда, по статистике Госавтоинспекции, происходит больше всего ДТП.
По данным полиции, с начала года на дорогах области произошло 18 аварий по вине нетрезвых водителей. В этих ДТП погибли три человека погибли и 23 получили ранения.
Во время рейда госавтоинспекторы будут отслеживать автомобили с нетрезвыми водителями. Подобные проверки в регионе обещают проводить регулярно.
Сообщить о нарушении правил дорожного движения может любой очевидец. Сообщите об этой ближайшему наряду ДПС по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.