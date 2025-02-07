Омский «Авангард» отправился на отдых

У омского «Авангарда» не будет игр до 11 февраля — тренировки в эти дни будут не такими интенсивными и хоккеистам дадут отдохнуть. Об этом на пресс-конференции после матча «Авангарда» с «Ладой» заявил главный тренер команды Ги Буше.
По словам наставника, за истекшее время игроки и так получили очень большую нагрузку и отдых им просто необходим. Напомним, на сегодняшний день в основном составе команды травмированы восемь игроков и их функционал падает на оставшихся в строю.
«Два выходных дадим всем, за исключением молодых ребят, вратарей, Маклауда и Прохоркина, поскольку они не играют», — рассказал Ги Буше.
Следующий матч «ястребы» сыграют на выезде во Владивостоке с местным «Адмиралом» 11 февраля. На сегодняшний день по результатам прошедших матчей КХЛ омская команда занимает шестое место в Восточной конференции.