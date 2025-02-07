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Омский «Авангард» отправился на отдых

Хоккеистам дали несколько дней на восстановление.

Источник: Комсомольская правда

У омского «Авангарда» не будет игр до 11 февраля — тренировки в эти дни будут не такими интенсивными и хоккеистам дадут отдохнуть. Об этом на пресс-конференции после матча «Авангарда» с «Ладой» заявил главный тренер команды Ги Буше.

По словам наставника, за истекшее время игроки и так получили очень большую нагрузку и отдых им просто необходим. Напомним, на сегодняшний день в основном составе команды травмированы восемь игроков и их функционал падает на оставшихся в строю.

«Два выходных дадим всем, за исключением молодых ребят, вратарей, Маклауда и Прохоркина, поскольку они не играют», — рассказал Ги Буше.

Следующий матч «ястребы» сыграют на выезде во Владивостоке с местным «Адмиралом» 11 февраля. На сегодняшний день по результатам прошедших матчей КХЛ омская команда занимает шестое место в Восточной конференции.