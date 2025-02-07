Ангелина Мельникова защитила в Воронеже диплом

24-летняя Ангелина Мельникова является заслуженным мастером спорта России по спортивной гимнастике и почетным гражданином Воронежа. Она имеет множество наград, включая золото в командном первенстве, бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. В Воронеже работает школа спортивной гимнастики, открытая Мельниковой. Ранее Мельникова получила образование тренера в Смоленской государственной академии спорта, физической культуры и туризма.