Ангелина Мельникова защитила в Воронеже диплом

Известная гимнастка Ангелина Мельникова приехала в Воронеж на два дня, чтобы защитить диплом по теории гимнастики. В пятницу, 7 февраля, спортсменка успешно защитила диплом на тему «Совершенствование техники “махового сальто с поворотом” на бревне в спортивной гимнастике».
Мельникова поделилась своими впечатлениями в телеграм-канале, отметив, что все прошло «супер». Она удивилась снегу в Воронеже и призналась, что усиленно готовилась к защите диплома.
24-летняя Ангелина Мельникова является заслуженным мастером спорта России по спортивной гимнастике и почетным гражданином Воронежа. Она имеет множество наград, включая золото в командном первенстве, бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. В Воронеже работает школа спортивной гимнастики, открытая Мельниковой. Ранее Мельникова получила образование тренера в Смоленской государственной академии спорта, физической культуры и туризма.