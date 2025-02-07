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Ангелина Мельникова защитила в Воронеже диплом

Гимнастка пробыла в городе два дня.

Источник: Федерация спортивной гимнастики России

Известная гимнастка Ангелина Мельникова приехала в Воронеж на два дня, чтобы защитить диплом по теории гимнастики. В пятницу, 7 февраля, спортсменка успешно защитила диплом на тему «Совершенствование техники “махового сальто с поворотом” на бревне в спортивной гимнастике».

Мельникова поделилась своими впечатлениями в телеграм-канале, отметив, что все прошло «супер». Она удивилась снегу в Воронеже и призналась, что усиленно готовилась к защите диплома.

24-летняя Ангелина Мельникова является заслуженным мастером спорта России по спортивной гимнастике и почетным гражданином Воронежа. Она имеет множество наград, включая золото в командном первенстве, бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. В Воронеже работает школа спортивной гимнастики, открытая Мельниковой. Ранее Мельникова получила образование тренера в Смоленской государственной академии спорта, физической культуры и туризма.

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